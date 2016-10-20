"СКА-Нева" обыграл "Челмет", "Звезда" обыграла "Южный Урал"

В регулярном чемпионате МХЛ состоялись очередные матчи. "СКА-Нева" на выезде обыграл "Челмет", а чеховская "Звезда" в серии буллитов одолела "Южный Урал".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Южный Урал" (Орск) – "Звезда" (Чехов) – 3:4 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Мясищев – 1 (Мокин), 21:18 – 0:1. Торяник – 4 (бол., Музычко, Сметанин), 27:43 – 1:1. Ведькалов – 1 (Харытинский), 35:22 – 2:1. Мамин – 1 (бол., Блажиевский), 44:57 – 2:2. Болтанов – 3 (бол., Куликов), 56:39 – 3:2. Мамин – 2 (бол., Пронин, Слепцов), 59:52 – 3:3.

Победный буллит: Пешехонов.

Вратари: Полошков – Филоненко (58:38 – 59:52).

Судьи: Мальцев, Сюрдяев.

20 октября. Орск. ДС "Юбилейный".

"Челмет" (Челябинск) – "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Голы: Орлович-Грудков – 2 (М. Мальцев, Якименко), 0:57 – 0:1. Ерофеев – 5, 19:52 – 1:1. Гребенщиков – 11 (бол., Гребенников, Александров), 23:07 – 1:2. Ар. Чистяков – 1 (Ионин, Ванин), 35:29 – 2:2. Тихонов – 2 (Рычагов), 40:51 – 2:3. Волков – 2 (Рычагов, Конозов), 53:29 – 2:4.

Вратари: Кузьмин (57:50 – 58:11, 58:28) – Скрынник.

Судьи: Петров, Ушаков.

20 октября. Челябинск. ДС "Юность".

"Ариада-НХ" (Волжск) – "Барс" (Казань) – 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

Голы: Шиксатдаров – 4 (Маташков), 5:31 – 1:0. Д. Голубев – 1 (Марин, Архипов), 6:11 – 1:1. Елисеев – 3 (бол., Д. Голубев), 17:18 – 1:2. Алексеев – 2 (бол., Гиматов, Калинин), 19:04 – 2:2. Гиматов – 5 (бол., Гарифулин), 19:56 – 3:2. Шиксатдаров – 5 (Гиматов), 34:10 – 4:2. Корчемкин – 1 (бол., Федотов, Бобиков), 45:32 – 5:2. Галеев – 6 (Елисеев, Архипов), 57:37 – 5:3.

Вратари: Анаркулов – М. Сидоров.

Судья: Бирин.

20 октября. Волжск. Ледовый комплекс "Ариада".

"Саров" (Саров) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Вилков – 4 (Тесленко, Горбунов), 4:39 – 1:0. Демаков – 2 (Синелев), 15:26 – 2:0. Сандер – 3 (Вилков, Горбунов), 41:37 – 3:0. Хасаншин – 2 (Мищенко), 52:34 – 4:0.

Вратари: Мольков – Рейзвих (Жучин, 52:34).

Судьи: Демура, Петухов.

20 октября. Саров. Ледовый дворец "Саров".