"Нефтяник" проиграл "Челмету" и упустил шанс догнать "СКА-Неву" и питерское "Динамо"

"Нефтяник" проиграл "Челмету" в домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ. Это помешало альметьевцам догнать по очкам лидеров - "СКА-Неву" и другой клуб Санкт-Петербурга "Динамо".

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) - "Торпедо" (Усть-Каменогорск) - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Эрхардт - 1 (мен., Васильев, Хурри), 43:33 - 1:0. Лебедев - 3 (Вон), 49:56 - 2:0. Капитуров - 2 (Бердников), 50:50 - 2:1.

Вратари: Скрынник - Полуэктов (59:14).

"Ценг Тоу" (Цзилинь) - "Сарыарка" (Караганда) - 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Голы: Антоновский - 2 (Тополь), 1:19 - 0:1. Альшевский - 3 (бол., Антоновский, Тополь), 4:04 - 0:2. Камаев - 4 (Шиафотдинов, Полинин), 6:28 - 1:2. Зиазов - 3 (Альшевский, Тополь), 13:34 - 1:3. Ердаков - 4 (бол., Юксеев, Сиксна), 28:39 - 1:4. Полинин - 2 (бол.), 44:33 - 2:4.

Вратари: Печурский (Тяло, 13:36, Печурский, 28:39, Тяло, 38:57, 59:51) - Костин.

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Южный Урал" (Орск) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Куршук - 2 (бол., Репин), 21:02 - 0:1. Жуков - 1 (Шайхулов, Филиппов), 27:51 - 1:1. Марзоев - 2 (Куршук, Репин), 39:04 - 1:2. Смолин - 1 (Андриянов, Епимахин), 58:53 - 2:2.

Победный буллит: Васильев.

Вратари: Шпаков (58:27 - 58:53) - Перетягин.

"Торос" (Нефтекамск) - "Горняк" (Учалы) - 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Голы: Пименов - 1, 8:31 - 1:0. Арсенюк - 1 (Воропаев), 8:45 - 1:1. Сетдиков - 4 (Смирнов), 18:30 - 1:2. Черкасов - 3 (Голованов), 31:39 - 2:2. Возовик - 3 (бол., Голованов, Черкасов), 39:14 - 3:2. Корчемкин - 1 (Чванчиков, Сафронов), 41:16 - 3:3. Баранов - 7 (Гришин, Елизаров), 50:40 - 4:3.

Нереализованный буллит: Кузьмин (33:23, Торос).

Вратари: Хомченко - Фомин.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Спутник" (Нижний Тагил) - 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Хабаров - 2 (Никифоров), 19:26 - 1:0. Вихарев - 2 (Черников), 20:53 - 2:0. Д. Иванов - 2 (бол., Кодола, Мансуров), 30:42 - 3:0. Щанкин - 1 (Загидуллин, Ищенко), 36:39 - 3:1. Вихарев - 3 (бол., Виноградов), 51:05 - 4:1. Д. Иванов - 3 (Курдюков), 51:34 - 5:1.

Вратари: Кононов (51:24 - 51:34) - Аляпкин.

"Нефтяник" (Альметьевск) - "Челмет" (Челябинск) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Шепелев - 2 (бол., Мелихов), 4:02 - 0:1. Ляпустин - 1 (Ядроец, Байкеев), 7:04 - 1:1. Безруков - 3 (Петриков, Тридчиков), 24:29 - 1:2. Петриков - 2 (бол., Лавриненко), 41:05 - 1:3. Кориневский - 1 (бол., Мелихов, Зиновьев), 41:27 - 1:4.

Вратари: Хакимов (Ярославлев, 43:26) - Сухачев (Кузьмин, 39:59, Сухачев, 40:00).