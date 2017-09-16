"КРС Хэйлунцзян" обыграл "Рязань", "Нефтехимик" не пропустил от ЦСК ВВС

Сегодня состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ. Дебютант лиги "КРС Хэйлунцзян" обыграл "Рязань" (4:3), а клуб "Ценг Тоу" в серии буллитов уступил "Бурану" (2:3 Б). В другой встрече "Нефтяник" всухую обыграл ЦСК ВВС (2:0).
ВХЛ
Регулярный чемпионат
"КРС Хэйлунцзян" (Харбин) – "Рязань" (Рязань) – 4:3 (0:3, 3:0, 1:0)
Голы: Карпов – 1 (Рукин, Леснухин), 9:30 – 0:1. Воробьев – 1 (Дубинин, Лебедев), 10:01 – 0:2. Фатеев – 1, 14:16 – 0:3. Шибаев – 2 (мен., Дубровин), 26:37 – 1:3. Мокин – 4 (Шибаев), 28:36 – 2:3. Рыбницкий – 2 (мен., Мокин, Альшевский), 31:09 – 3:3. Ху – 2 (Васильев), 58:26 – 4:3.
Вратари: Бояршинов – Черепенин (Коновалов, 32:34).
Судьи: Метальников, Прохоров.
"Ценг Тоу" (Цзилинь) – "Буран" (Воронеж) – 2:3 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Коротеев – 1 (Зотов), 4:03 – 0:1. Горшков – 1 (Геращенко), 12:06 – 0:2. Митрофанов – 1 (Полинин, Шиафотдинов), 28:37 – 1:2. Швецов – 2 (Лукин), 39:14 – 2:2.
Вратари: Тяло – Гайдуллин.
Судьи: Демура, Раминг.
"Торпедо" (Усть-Каменогорск) – "Сарыарка" (Караганда) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Зиазов – 1 (Антоновский), 48:49 – 0:1. Бердников – 1 (Рымарев), 56:18 – 1:1.
Нереализованный буллит: Рымарев (46:19, "Торпедо").
Победный буллит: Ломако.
Вратари: Смирягин (Полуэктов, 65:00) – Костин.
Судьи: Битюков, Гордиенко.
"Ижсталь" (Ижевск) – "Барс" (Казань) – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Голы: Лямкин – 2 (Архипов), 20:37 – 0:1. Панасенко – 3 (бол.), 23:32 – 1:1. Редков – 1 (Голубев, Архипов), 24:38 – 1:2. Остроухов – 2 (бол., Веревкин), 34:50 – 2:2. Веревкин – 1 (бол., Панасенко), 37:40 – 3:2. Голубев – 1 (бол., Архипов), 45:34 – 3:3. Веревкин – 2 (Кочуров, Никифоров), 51:44 – 4:3.
Вратари: Перевозчиков – М. Сидоров (58:53).
Судьи: Ермолаев, Черезов.
"Нефтяник" (Альметьевск) – ЦСК ВВС (Самара) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Адамчук – 1 (бол., Сумин), 33:00 – 1:0. Насыбуллин – 2 (Каменев), 42:59 – 2:0.
Вратари: Голубев – Жучин.
Судьи: Парфенов, Степучев.