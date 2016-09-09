Илья Ковальчук помог ТХК заявиться на сезон

Нападающий СКА Илья Ковальчук помог ТХК из родной Твери заявиться на сезон-2016/17 в ВХЛ, сообщает ТАСС. Ранее оргкомитет лиги объявил, что ТХК, "Кристалл" и "Буран" могут быть не допущены до участия в сезоне, если не предоставят все необходимые документы.

- Не хочу комментировать появившуюся информацию о материальной помощи клубу со стороны Ковальчука, - сказал гендиректор клуба Кирилл Пафифов. - Хочу поблагодарить Илью за то, что поддержал команду и написал письмо руководству области с просьбой оказать помощь ТХК. Губернатор Тверской области лично провел переговоры с Владиславом Третьяком, а правительство области пообещало в дальнейшем поддерживать ТХК.