14:54 | ХОККЕЙ — ВХЛ

Илья Ковальчук помог ТХК заявиться на сезон

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Нападающий СКА Илья Ковальчук помог ТХК из родной Твери заявиться на сезон-2016/17 в ВХЛ, сообщает ТАСС. Ранее оргкомитет лиги объявил, что ТХК, "Кристалл" и "Буран" могут быть не допущены до участия в сезоне, если не предоставят все необходимые документы. 

- Не хочу комментировать появившуюся информацию о материальной помощи клубу со стороны Ковальчука, - сказал гендиректор клуба Кирилл Пафифов. - Хочу поблагодарить Илью за то, что поддержал команду и написал письмо руководству области с просьбой оказать помощь ТХК. Губернатор Тверской области лично провел переговоры с Владиславом Третьяком, а правительство области пообещало в дальнейшем поддерживать ТХК.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3608731

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