Гол Трубкина принес "Рубину" победу над "Сарыаркой"

В матче регулярного чемпионата ВХЛ "Сарыарка" в овертайме уступила "Рубину" (2:3). Автором победной шайбы для тюменцев стал защитник Руслан Трубкин.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сарыарка" (Караганда) – "Рубин" (Тюмень) – 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Антоновский – 1 (бол., Зиазов), 6:28 – 1:0. Попов – 1 (Давыдов, Пускар), 8:58 – 1:1. Пускар – 1 (Кутугин), 41:36 – 1:2. Сиксна – 1 (Фахрутдинов), 47:15 – 2:2. Трубкин – 1 (Потякин, Попов), 60:52 – 2:3.

Вратари: Костин – Назаров.

Судьи: Соловьев, Тютнев.

12 сентября. Караганда. Ледовый дворец Караганды-Арена.