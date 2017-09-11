Экс-наставник сборной Украины Хоменко возглавил "Металлург"

Новым главным тренером новокузнецкого "Металлурга" стал Анатолий Хоменко, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Также в тренерском штабе будут работать Евгений Сыченко и Игорь Карпенко. Напомним, что с 2005 по 2015 год Хоменко работал ассистентом главного тренера ярославского "Локомотива", а с 2011 по 2012 год возглавлял сборную Украины.

Ранее пост генерального директора покинул Сергей Зиновьев, а также главный тренер Вадим Шахрайчук.