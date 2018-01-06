Диего Марадона: "Тевес наполнил мешок Санты деньгами и вернулся в "Боку"

Легендарный футболист Диего Марадона рад тому, что нападающий Карлос Тевес стал игроком "Бока Хуниорс". 57-летний аргентинец не считает форварда предателем.

– Тевес поехал в Китай, наполнил мешок Санта-Клауса долларами и вернулся в "Бока Хуниорс". Это идеально, – приводит Goal.com слова Марадоны. – Он – не предатель. Мне бы хотелось посмотреть, как люди, говорящие об этом, отказались бы получать 25 миллионов долларов в год. Это глупо. Тевес вернулся и мы рады этому.

Напомним, что Тевес в 2016 году покинул "Боку" ради "Шанхай Шэньхуа", где его сделали самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой около 40 миллионов евро в год.