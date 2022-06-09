Кристиан Ярош подписал контракт с «Авангардом»

Защитник Кристиан Ярош подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на год.

В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Джерси», в составе которого провел 11 матчей. Всего в НХЛ Ярош провел 94 матча, в которых набрал 14 (1+13) очков.