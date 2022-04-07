Игрок московского «Динамо» Ведин перешел в «Тимро»

Нападающий московского «Динамо» Антон Ведин продолжит карьеру в «Тимро».

Как сообщает пресс-служба шведского клуба, контракт с хоккеистом рассчитан на пять лет.

«Мне очень приятно вернуться. Я всегда думал о том, чтобы приехать сюда снова», — приводит слова Ведина сайт «Тимро».

Контракт 29-летнего форварда с московским «Динамо» был рассчитан до 20 апреля. В текущем сезоне игрок провел за клуб 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ-2021/22, в которых набрал 14 очков (7+7). В плей-офф турнира Ведин сыграл шесть матчей и отметился двумя заброшенными шайбами.

Сезон-2021/22 шведский хоккеист начинал в «Сибири», за которую сыграл 14 матчей и набрал 2 очка (1+1).

В «Тимро» Ведин в 2011 году дебютировал на профессиональном уровне и выступал за команду до 2019 года.