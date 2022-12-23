Агент Черных: «Воронков пока не готов продлевать контракт с «Ак Барсом»
Агент Александр Черных прокомментировал информацию о возможном отъезде нападающего Дмитрия Воронкова из «Ак Барса» в «Коламбус».
— Воронков сказал Валиуллину (генеральный менеджер казанцев. — Прим. «СЭ»), что пока не готов продлевать контракт с «Ак Барсом». Он хочет принять решение в конце сезона.
Действующее соглашение Воронкова с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Воронков набрал 14 (8+6) очков в 30 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.
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Авангард – Амур
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|23.12
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|
Металлург – Сибирь
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Сал. Юлаев – Адмирал
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|
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