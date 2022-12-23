Агент Черных: «Воронков пока не готов продлевать контракт с «Ак Барсом»

Агент Александр Черных прокомментировал информацию о возможном отъезде нападающего Дмитрия Воронкова из «Ак Барса» в «Коламбус».

— Воронков сказал Валиуллину (генеральный менеджер казанцев. — Прим. «СЭ»), что пока не готов продлевать контракт с «Ак Барсом». Он хочет принять решение в конце сезона.

Действующее соглашение Воронкова с казанским клубом рассчитано до 30 апреля 2023 года.

Воронков набрал 14 (8+6) очков в 30 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.