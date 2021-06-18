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Рижское «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Финляндии Петером Тииволой

16:04
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Рижское «Динамо» подписало контракт с центральным форвардом сборной Финляндии Петером Тииволой, сообщает официальный сайт клуба.

Минувший сезон Тиивола играл за финский «Эссят», провел 37 матчей, забил 5 шайб и сделал 25 результативных передач. В этом сезоне 27-летний финн дебютировал в сборной Финляндии и выступил в двух играх чемпионата мира, завоевав серебрянную медаль

Помимо этого Тиивола играл в финской лиге за «Эспоо Блюз» и «Лукко». За 8 сезонов финн забил 60 шайб и сделал 109 результативных передач в 396 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/k-dinamo-riga-prisojedinjajetsja-napadajushchiij-sbornoij-finljandii-pjetjer-tiivola

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