Рижское «Динамо» подписало контракт с форвардом сборной Финляндии Петером Тииволой
16:04
Рижское «Динамо» подписало контракт с центральным форвардом сборной Финляндии Петером Тииволой, сообщает официальный сайт клуба.
Минувший сезон Тиивола играл за финский «Эссят», провел 37 матчей, забил 5 шайб и сделал 25 результативных передач. В этом сезоне 27-летний финн дебютировал в сборной Финляндии и выступил в двух играх чемпионата мира, завоевав серебрянную медаль
Помимо этого Тиивола играл в финской лиге за «Эспоо Блюз» и «Лукко». За 8 сезонов финн забил 60 шайб и сделал 109 результативных передач в 396 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.dinamoriga.lv/ru/novosti/novosti-kluba-1/k-dinamo-riga-prisojedinjajetsja-napadajushchiij-sbornoij-finljandii-pjetjer-tiivola
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