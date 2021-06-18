«Спартак» подписал однолетний контракт с Евенко

«Спартак» подписал контракт с защитником «Трактора» Олегом Евенко, сообщили в пресс-службе московского клуба.

Контракт с 30-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Евенко сыграл 43 матча за челябинцев и набрал 2 (0+2) очка.