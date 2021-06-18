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«Спартак» подписал однолетний контракт с Евенко

16:25
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«Спартак» подписал контракт с защитником «Трактора» Олегом Евенко, сообщили в пресс-службе московского клуба.

Контракт с 30-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Евенко сыграл 43 матча за челябинцев и набрал 2 (0+2) очка.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/spartak_hc/status/1405875735282192388

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