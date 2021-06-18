«Спартак» подписал однолетний контракт с Евенко
16:25
«Спартак» подписал контракт с защитником «Трактора» Олегом Евенко, сообщили в пресс-службе московского клуба.
Контракт с 30-летним защитником рассчитан до 30 апреля 2022 года.
В минувшем сезоне Евенко сыграл 43 матча за челябинцев и набрал 2 (0+2) очка.
?? Олег Евенко — с нами!— Spartak Moscow (@spartak_hc) June 18, 2021
Контракт с 30-летним защитником подписан до 30 апреля 2022 года. Минувший сезон хоккеист провёл в составе «Трактора», он принял участие в 43 встречах, в которых набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «0». pic.twitter.com/MQO2SLHvZs
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