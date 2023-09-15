«Локомотив» хочет подписать канадца Ливо из «Сент-Луиса»

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» проявляет интерес к левому крайнему «Сент-Луиса» Джошу Ливо.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний канадец провел 51 матч за «Сент-Луис» и набрал 16 (4+12) очков. Ливо всего провел в НХЛ 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка с показателем полезности «+6».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков в 5 матчах.