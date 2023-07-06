«Трактор» подписал контракт с канадским голкипером Фукале

«Трактор» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Закари Фукале.

Соглашение 28-летнего канадца с клубом рассчитано на два сезона.

На драфте НХЛ-2013 голкипер был выбран «Монреалем» во втором раунде под общим 32 номером. В 2020 году вратарь перешел в систему «Вашингтона». В прошедшем сезоне Фукале выступал в АХЛ в составе «Херши Беарс» и выиграл Кубок Колдера.

Фукале на международной арене играл за юниорскую и молодежную сборные Канады. В составе юниорской сборной выиграл Мемориал Глинки 2012 года, в составе молодежной команды дважды принимал участие в чемпионатах мира: в 2014 и 2015 годах, завоевав со сборной золотые медали в 2015 году.