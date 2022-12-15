«Спартак» обменял защитника Брынцева в «Трактор», получив права на Бэйлена

«Спартак» обменял защитника Александра Брынцева в «Трактор», сообщает пресс-служба Telegram-канала клуба.

В результате сделки красно-белые получат спортивные права на защитника сборной Белоруссии Ника Бэйлена.

Бэйлен был признан лучшим защитником прошлого сезона регулярного чемпионата КХЛ. Он стал лидером среди игроков обороны по набранным очкам и голевым передачам (10+40 в 64 матчах).

В сезоне-2022/23 хоккеист набрал 22 (8+14) очка в 26 матчах за «Кельн» в чемпионате Германии.