«Спартак» подписал контракт с защитником Чибриковым

«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Игорем Чибриковым.

Стороны заключили двусторонний контракт на два года.

Большую часть карьеры 20-летний Чибриков провел в составе «Оуэн-Саунд», в одной из юниорских лиг провинции Онтарио. Там он набрал 46 (10+36) очков за 227 матчей.

В сезоне-2021/22 спортсмен набрал 17 (2+15) очков в 60 матчах за «Оуэн-Саунд».