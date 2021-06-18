В «Спартаке» прокомментировали подписание Евенко

Спортивный директор «Спартак» Роман Беляев прокомментировал подписание бывшего защитника «Трактора» Олега Евенко.

«Олег — большой защитник оборонительного и силового плана. Успешно компенсирует недостаток скорости дисциплинированной игрой в обороне. Он играет в жесткой манере и способен постоять за партнеров», — приводит слова Беляева пресс-служба клуба в Twitter.

В минувшем сезоне за челябинский клуб Евенко провел 43 матча и набрал 2 (0+2) очка.