В «Спартаке» прокомментировали подписание Евенко
16:50
Спортивный директор «Спартак» Роман Беляев прокомментировал подписание бывшего защитника «Трактора» Олега Евенко.
«Олег — большой защитник оборонительного и силового плана. Успешно компенсирует недостаток скорости дисциплинированной игрой в обороне. Он играет в жесткой манере и способен постоять за партнеров», — приводит слова Беляева пресс-служба клуба в Twitter.
В минувшем сезоне за челябинский клуб Евенко провел 43 матча и набрал 2 (0+2) очка.
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