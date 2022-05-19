Чехович станет игроком «Локомотива»

По информации «СЭ», форвард «Торпедо» Иван Чехович перейдет в «Локомотив».

Денежная компенсация за хоккеиста составит 50 миллионов рублей.

В сезоне-2021/22 23-летний Чехович сыграл в 46 матчах в регулярном чемпионате за «Торпедо», набрав 22 (14+8) очка.