Жена Ковальчука показала, как накачивает железобетонные бедра. Посмотрите и вы

Жена российского хоккеиста "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука Николь опубликовала в Инстаграме видео тренировки ног.

Пользователи остались неравнодушны к видеозаписи девушки:

"Охренеть, как это тяжело".

"Какая Вы молодец, Николь! Вдохновляюсь Вами! Благодаря Вам начала опять делать зарядки по утрам и вечерам, а то с маленьким все некогда, пешие прогулки не в счет".

"Николь, я Вас очень люблю!".

"Сколько терпения нужно, нереальная сила воли".

Илья и Николь поженились в 2007 году. Пара воспитывает четверых детей: двух дочек – Каролину (13 лет) и Еву (3 года), и двух сыновей: Филиппа (9 лет) и Артема (8 лет).