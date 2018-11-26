Яковлев - о тренере "Нью-Джерси" Хайнсе: "Действительно жесткий тренер. Но мне нравится его подход"

Защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев в интервью "СЭ" рассказал, что ему нравится подход главного тренера клуба Джона Хайнса. Он также добавил, что понимает его требования и считает их вполне адекватными.

– Как реагировал Джон Хайнс, когда вы меньше чем за 30 секунд пропустили две шайбы? Это же всего лишь в пятый раз в истории НХЛ случилось.

– Откровенно вышли неготовыми. Возвращаясь к словам Киселевича – в НХЛ нужно в каждой смене быть готовым. Будет чуть иначе – тебя сразу накажут. Так и вышло в том матче. Проиграли встречу за 30 секунд. Это наглядный пример – мы вышли, думая, что сейчас обыграем. Но соперник после поражения в предыдущем матче был серьезно настроен и за 30 секунд забросил две шайбы.

– Хайнс создает впечатление жесткого дядьки. А какой он на самом деле?

– Действительно жесткий тренер. Когда я вернулся из АХЛ, "Нью-Джерси" к тому моменту проиграл два матча, был один выходной. Потом он собрал нас, показывал видео, разбирал все ошибки. Все было по делу – наругался он там, но видео мы смотрели целый час, жестко было! Он сказал: "Ребят, вы ведь можете играть back-to-back, значит, будем, тренироваться".

Потом было два дня тренировок… Я никогда так не тренировался! Может, из-за того, что я из АХЛ приехал и отвык немного от этих скоростей. Но эти два дня… Единоборства два в два, три в три – и так все время. Это было очень жестко! Хайнс постоянно кричал, нагнетал обстановку – мы бегали от борта до борта. Было непросто.

– Вы вскользь говорили мне, что чуть не умерли после этих тренировок.

– Не умер, но было очень непросто. Но мне нравится подход Хайнса. Я понимаю его требования, и считаю их вполне адекватными. Все логично и по-хоккейному. (Игорь Еронко)

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