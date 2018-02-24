Владимир Тарасенко: "Вратари не виноваты в том, где мы находимся"

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко снова заступился за вратаря своей команды Джейка Аллена, который в матче с "Виннипегом" пропустил четыре шайбы. В этом сезоне 27-летний голкипер провел 42 матча, одержал 19 побед, отражая по 90,6 процента бросков.

- Я уже устал каждый день говорить об одном и том же, - цитирует Тарасенко sportsnet.ca. - Все и так знают, где мы сейчас находимся. Одно я могу сказать всем, включая прессу и болельщиков. Вратари - последние, кого можно осуждать за происходящее. Это стыдно.