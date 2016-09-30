"Виннипег" победил "Миннесоту", Бурмистров отметился передачей

"Виннипег" в выставочном матче на своем льду победил "Миннесоту" – 4:1. Российский нападающий "Джетс" Александр Бурмистров в этой встрече отметился результативной передачей. В другом поединке "Монреаль" уступил "Оттаве" – 3:4 ОТ. Защитник "Канадиенс" Михаил Сергачев также набрал одно очко, удачно ассистировав партнеру. Его одноклубник Александр Радулов участия в поединке не принимал.

НХЛ

Выставочные матчи

"Торонто" – "Баффало" – 0:1 Б

"Монреаль" – "Оттава" – 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

"Виннипег" – "Миннесота" – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)