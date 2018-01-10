"Виннипег" обыграл "Баффало", команды забросили 11 шайб

"Баффало" на своем льду уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды забросили 11 шайб на двоих.

Российский защитник гостей Дмитрий Куликов провел на льду 17 с половиной минут и сделал 2 броска по воротам.

Это третья подряд победа для "Джетс", идущего на втором месте в Западной конференции. "Сэйбрз" занимает последнюю строчку в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Виннипег" - 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Голы: Лайне - 19 (бол., Уилер, Коннор), 6:43 - 0:1. Айкел - 16 (Окпосо, О`Райлли), 14:51 - 1:1. Бафлин - 2 (Перро, Энстрем), 15:40 - 1:2. Элерс - 18 (Перро, Моррисси), 21:26 - 1:3. Коннор - 14 (Уилер, Трауба), 32:49 - 1:4. Элерс - 19 (бол., Майерс, Литтл), 35:42 - 1:5. О`Райлли - 11 (бол., Айкел, Окпосо), 38:42 - 2:5. Коннор - 15 (Трауба), 47:08 - 2:6. Поминвилль - 9 (Сканделла, О`Райлли), 48:31 - 3:6. Айкел - 17 (Окпосо, Ристолайнен), 54:53 - 4:6. Армиа - 7 (п.в., Копп), 58:55 - 4:7.

Вратари: Ленер (14:34 - 14:51Джонсон, 21:26, 57:43 - 58:55) - Мэйсон.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 34 (9+11+14) - 37 (13+13+11).

Наши: - - Куликов (17:34/2/0).

10 января. Баффало. KeyBank Center.