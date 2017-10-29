"Вегас" дисквалифицировал Шипачева, он может вернуться в Россию

Нападающий Вадим Шипачев дисквалифицирован "Вегасом" за самовольный отъезд из расположения фарм-клуба "Голден Найтс".

30-летний форвард должен был принять участие в матче "Чикаго Вулвз" c "Милуоки" в ночь с субботы на воскресенье, однако покинул Чикаго незадолго до встречи, вернувшись в Лас-Вегас.

Дисквалификация позволяет "Вегасу" не платить зарплату Шипачеву, кроме того, ему запрещено тренироваться с командой.

По информации Эрика Энджелса из Sportsnet, если Шипачева не обменяют к следующему дню, он может попытаться расторгнуть контракт и вернуться в Россию.

Отметим, что по данным "СЭ", Шипачева не ждут в СКА, за который он выступал ранее. В случае расторжения контракта россиянину придется вернуть "Вегасу" подписной бонус размером в два миллиона долларов. Также Шипачев не сможет перейти в другой клуб НХЛ до старта следующего сезона.