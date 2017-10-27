Василевский догнал Хабибулина по длительности победной серии за "Тампу"

"Тампа-Бэй" на своем льду обыграла "Детройт" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой встрече голкипер "Молний" Андрей Василевский отразил 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

Эта победа для россиянина стала 9-й в сезоне и 8-й подряд. Таким образом, Василевский догнал Николая Хабибулина по продолжительности победной серии за "Тампу-Бэй". Напомним, что Хабибулин играл за "Тампу" с 2001 по 2004 год.

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