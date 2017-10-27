04:00 | Хоккей — НХЛ

Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео


По ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампа-Бэй" и "Детройтом" вспыхнул конфликт между защитником Михаилом Сергачевым и форвардом гостей Энтони Манта.

Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего Манта сбросил перчатки и нанес три точных удара Сергачеву. Россиянин не успел среагировать на действия соперника, и был повален на лед.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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