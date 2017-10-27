Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео

По ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампа-Бэй" и "Детройтом" вспыхнул конфликт между защитником Михаилом Сергачевым и форвардом гостей Энтони Манта.
Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего Манта сбросил перчатки и нанес три точных удара Сергачеву. Россиянин не успел среагировать на действия соперника, и был повален на лед.
oops pic.twitter.com/LJ6QSCmiCb– steph (@myregularface) 27 октября 2017 г.
context pic.twitter.com/nINt4FkFbd– steph (@myregularface) 27 октября 2017 г.
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