Первый бой Сергачева в НХЛ - неудачный. Видео

По ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между "Тампа-Бэй" и "Детройтом" вспыхнул конфликт между защитником Михаилом Сергачевым и форвардом гостей Энтони Манта.

Россиянин толкнул соперника клюшкой в спину, после чего Манта сбросил перчатки и нанес три точных удара Сергачеву. Россиянин не успел среагировать на действия соперника, и был повален на лед.