Три очка Радулова помогли "Далласу" обыграть "Нью-Джерси"

"Даллас" на своем льду одержал победу над "Нью-Джерси" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дэвилз" потерпели уже четвертое поражение кряду.

В составе победителей 3 (1+2) очка на свой счет записал форвард Александр Радулов. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне. У гостей также 3 (1+2) очка набрал Тэйлор Холл.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Нью-Джерси" – 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Голы: Бойл - 11 (бол., Холл, Зэйджак), 19:46 - 0:1. РАДУЛОВ - 15, 26:18 - 1:1. Ритчи - 4 (бол., Клингберг, РАДУЛОВ), 31:07 - 2:1. Сегин - 20 (мен., Бенн), 38:11 - 3:1. Холл - 14 (Хишир, Грин), 39:32 - 3:2. Янмарк - 9 (Ганзал, РАДУЛОВ), 49:43 - 4:2. Палмиери - 6 (бол., Братт, Холл), 55:59 - 4:3.

Вратари: Бишоп - Шнайдер (58:29).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (14+12+7) - 42 (16+13+13).

Наши: Радулов (15:39/4/0) - -.

5 января. Даллас. American Airlines Center.