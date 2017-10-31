"Торонто" уступил "Сан-Хосе", Зайцев набрал одно очко

"Торонто" проиграл "Сан-Хосе" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Шаркс" шайбы забросили Джо Павелски, Тим Хед и Джоэл Уорд. У "Мэйпл Ливз" отличились Остон Мэттьюс и Назем Кадри.

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Отметим, эта победа стала для "Сан-Хосе" третьей в последних четырех матчах, "Торонто" уступил в третьей встрече подряд.

Напомним, что перед игрой болельщики "Сан-Хосе" встретили овациями бывшего игрока команды, ныне выступающего за "Торонто", Патрика Марло. Напомним, что 38-летний хоккеист с 1997 по 2017 год играл за "Шаркс", а летом заключил контракт с "Мэйпл Ливз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Торонто" – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Мэттьюс – 9 (ЗАЙЦЕВ, Нюландер), 12:14 – 0:1. Павелски – 3 (Хед, Торнтон), 27:58 – 1:1. Хед – 2 (бол., Бернс, Кутюр), 44:11 – 2:1. Уорд – 1 (п.в., Тирни, Карлссон), 57:47 – 3:1. Кадри – 7 (Боргман, Райлли), 58:50 – 3:2.

Вратари: Джонс – Андерсен (57:37 – 57:47, 59:20 – 59:30).

Штраф: 0 – 8.

Броски: 39 (14+11+14) – 18 (9+2+7).

Наши: – – Зайцев, Сошников.

31 октября. Сан-Хосе. SAP Center.