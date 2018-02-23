"Торонто" обыграл "Айлендерс" по буллитам, у Зайцева - "минус 3"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл "Айлендерс" в серии буллитов – 4:3. Решающий бросок на счету Тайлера Бозака. Три очка в этой встрече набрал форвард гостей Мэтью Барзал. В его активе гол и две передачи.

Российский защитник хозяев Никита Зайцев провел на льду 20 минут 38 секунд. Его коэффициент полезности за матч "-3".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)

Голы: Пулок - 6 (Хикки, Барзал), 8:39 - 0:1. Барзал - 17 (Бовилье, Ахо), 11:45 - 0:2. Марнер - 15 (Кадри, Марло), 17:39 - 1:2. Райлли - 6 (Браун, ван Римсдайк), 41:28 - 2:2. Эберле - 21 (Барзал, Бовилье), 43:07 - 2:3. Мэттьюс - 28 (Гардинер, Хаймэн), 56:31 - 3:3.

Победный буллит: Бозак.

Вратари: Андерсен - Галак.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (7+10+10+4) - 35 (13+7+11+4).

Наши: Зайцев (20:38/0/-3) – -.

23 февраля. Торонто. Air Canada Centre.