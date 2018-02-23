"Торонто" обыграл "Айлендерс" по буллитам, у Зайцева - "минус 3"

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл "Айлендерс" в серии буллитов – 4:3. Решающий бросок на счету Тайлера Бозака. Три очка в этой встрече набрал форвард гостей Мэтью Барзал. В его активе гол и две передачи.
Российский защитник хозяев Никита Зайцев провел на льду 20 минут 38 секунд. Его коэффициент полезности за матч "-3".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:3 Б (1:2, 0:0, 2:1)
Голы: Пулок - 6 (Хикки, Барзал), 8:39 - 0:1. Барзал - 17 (Бовилье, Ахо), 11:45 - 0:2. Марнер - 15 (Кадри, Марло), 17:39 - 1:2. Райлли - 6 (Браун, ван Римсдайк), 41:28 - 2:2. Эберле - 21 (Барзал, Бовилье), 43:07 - 2:3. Мэттьюс - 28 (Гардинер, Хаймэн), 56:31 - 3:3.
Победный буллит: Бозак.
Вратари: Андерсен - Галак.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 31 (7+10+10+4) - 35 (13+7+11+4).
Наши: Зайцев (20:38/0/-3) – -.
23 февраля. Торонто. Air Canada Centre.
fifa_guru
ну все равно, хоть и есть просвет от Джерси, считаю что дьяволы отвалятся. Айлы и Каролина/Коламбус должны зайти. Флорида будет стараться догонять (+мотивация как у Вегаса из-за трагедии), но не очень верю. Очные игры с Айлами, Коламбус, 4 игры с Бостоном.. да неее )
07:06