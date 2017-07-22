Томаш Татар: "Рад, что договорились с "Детройтом" до арбитража"

Нападающий "Детройта" Томаш Татар рад подписанию нового контракта с клубом. По словам форварда, заключившего четырехлетнее соглашение, переговоры были напряженными.

– Я рад, что нам удалось достичь соглашения. Ситуация была несколько напряженной, мне не понравилось, что все зашло слишком далеко, – приводит Detroit Free Press слова Татара. – Мы старались найти выход. Доволен, что это удалось сделать до арбитража. Я хотел остаться в "Детройте".

Ранее сообщалось, что зарплата игрока составит 5,3 миллиона долларов за сезон. Изначально "Ред Уингз" предлагали 26-летнему словаку контракт на 4,1 миллиона, но согласились на условия хоккеиста.

Татар и "Детройт" договорились о четырехлетнем контракте на 21,2 миллиона долларов