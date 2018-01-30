Томаш Плеканец: "Ягр – настоящий герой"

Нападающий "Монреаля" Томаш Плеканец заявил, что считает Яромира Ягра, завершившего карьеру в НХЛ, настоящим героем. По словам игрока, никто не знает свое тело так, как Ягр, что позволило форварду играть на высоком уровне до 45 лет.

Напомним, что ранее "Калгари" выставил Яромира на драфт отказов, после чего хоккеист вернулся в "Кладно" из Чехии, в котором начинал карьеру.

– Бог дал Яромиру подарок – хорошее знание своего тела, – цитирует сайт НХЛ Плеканеца. – Не думаю, что кто-то еще в этом мире может так. Ему действительно не нужно много тренироваться, как другим, потому что он все про себя знает. У него все получалось со 100-процентной отдачей. Это огромная сила, которая позволила ему играть так долго, не страдать от травм, как другим ребятам. Это огромное преимущество.

Конечно, он настоящий герой. Сложно представить его другим. Не думаю, что кто-то сможет повторить его достижения, особенно из города Кладно в Чехии. Он большая личность. Горжусь, что мы из одного города, что я смог поиграть с ним вместе.

Яромир – особенный человек. Он всегда старался помогать ребятам, когда видел, как они трудятся.