05:28 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Тампа" победила "Детройт", команды на двоих забросили 10 шайб

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"Тампа-Бэй" взял верх над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Тайлер Джонсон, ставший автором гола. Российские игроки победившей команды Никита Кучеров, Владислав Наместников и Никита Нестеров очков не набрали. Не отметился результативными действиями и защитник "Ред Уингз" Алексей Марченко.

В параллельной встрече "Флорида" одолела "Нью-Джерси" в овертайме – 2:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Детройт" – 6:4 (0:2, 2:1, 4:1)

Наши: Кучеров (18:43/3/+1), Наместников (15:29/0/-1), Нестеров (13:31/4/0) – Марченко (21:32/0/-1)

"Флорида" – "Нью-Джерси" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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