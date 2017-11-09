Стивен Стэмкос: "Играть с Кучеровым и Наместниковым - одно удовольствие"

Нападающий "Тампы" Стивен Стэмкос после победы над "Сан-Хосе" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ему нравится играть в одной тройке с российскими форвардами Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым. Он также добавил, что они смогли повеселиться на льду, однако в то же время усердно работали.

Отметим, что тройка Кучеров – Стэмкос – Наместников в игре с "Сан-Хосе" набрала 9 очков.

– Играть вместе с Кучеровым одно удовольствие. Так же, как и с Наместниковым, – приводит официальный сайт НХЛ слова Стэмкоса. – Я знаю, что он катается достаточно незаметно. Но сегодня он провел выдающийся матч и был на ведущих ролях в нашем звене. Да, безусловно, мы повеселились, но в то же время мы усердно работали. Мы всегда стараемся прогрессировать.

Возможно, сегодня у нас все начало клеиться не с самого начала, но наше звено выглядело здорово и постепенно осваивалось на льду. Приятно, что это дало плоды.

Стэмкос является лидером текущего сезона по количеству очков, всего на его счету 7 заброшенных шайб и 21 передача.