Шипачев подписал контракт с "Вегасом"

Нападающий СКА и сборной России Вадим Шипачев подписал двухлетний контракт с "Вегасом", сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата игрока составит 4,5 миллиона долларов за сезон.
Отметим, 30-летний форвард ранее выступал за "Северсталь". В 2013 году перешел в СКА, с которым завоевал два Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 76 (26+50) очков. В плей-офф на его счету 17 игр и 19 (4+15) очков.
Для "Вегаса" следующий сезон станет первым в НХЛ. Шипачев стал вторым игроком команды после нападающего Рида Дюка. 22 июня будет проведен драфт расширения, на котором клуб выберет по одному игроку из 30 команд лиги. Каждый из клубов сможет защитить на драфте семь нападающих, трех защитников и одного вратаря или восемь игроков без выбора позиции и голкипера.
Werewolf
.BattleFish. А какие у них кликухи - Марио 66 в честь дьявола, Werewolf - в честь зондеркоманды СС, Проба положительна - без комментариев, Веселый@ - известный русофоб, Battlefish - в честь Насти Ждановой, наверное, Индисс - перевернутый Ссидни и пр.-----------------Очереденая порция безумия от упертого!)))_________Там еще комменты потерли его..... между моими были. Там истерика почище Мониной была вчерашней )))))))
09:24
Werewolf
ViTTyler Тема, кстати, и в самом деле интересная. Предлагаю к обсуждению - кто станет первым номером в воротах Вегаса?______У пингвинов ситуация интересная: Цветок имеет запрет на обмен.....Следовательно Мюррей в группе риска....
09:21
bezik
Вполне ожидаемо. А про драфт уже давно все расписано, кому интересно - может легко сам найти. С вратарями ПП история хитрая, видимо, будут Мюррея защищать. Но откажется ли Флери от запрета на обмен, особенно если 3 КС возьмет? Если нет, то его могут выкупить и он нормально денег получит и будет прав.
09:10
eugeny71
Главный артист балета в "Лас-Вегас" свалил. И побоку ему Олимпиада.
09:08
roughboy
gibson Вот это номер! Все бегут из КХЛ. И это в год Олимпиады. Теперь ждем решения Дадонова и Ковальчука. ------- так может они и бегут, чтобы не позориться на олимпиаде))
09:02
roughboy
вот так новость с утра.. я чуть завтраком не подавился)
08:57
.BattleFish.
А какие у них кликухи - Марио 66 в честь дьявола, Werewolf - в честь зондеркоманды СС, Проба положительна - без комментариев, Веселый@ - известный русофоб, Battlefish - в честь Насти Ждановой, наверное, Индисс - перевернутый Ссидни и пр.-----------------Очереденая порция безумия от упертого!)))
08:53
Джин_SM(v3)
Столько лет, а не знал что правильно Шипачёв, а не Щипачёв.
08:23
котофеич
Больше чем у Кучерова!!! охренеть
08:21
ViTTyler
fifa_guru ======== Худобин )) ====================================== При всем уважении, не тянет он пока на первого номера. Думаю, гражданин Vasek правильно подсказал , кто-то из пары МАФ-Мюррей. Причем, как мне кажется, скорее всего защитят Мюррея в силу возраста.
07:58
Якут Хан
Удачи и успеха Вадим!
07:47
fifa_guru
Худобин ))
07:38
fifa_guru
может Бишоп?)
07:37
Весёлый©
У кого в НХЛ сейчас есть мощные вторые? ___ Кельвин - ТОП! Юусе - ТОП!
07:37
ViTTyler
каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ================================================= Вот и я об этом. У кого в НХЛ сейчас есть мощные вторые? Или первые, которых придется отдавать из-за потолка?
07:30
Vasek
inspire, хотя это до фонаря, поскольку вратарь под защиту один, то неважно есть запрет на обмен или нет - каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ... -------------- только у Питтсбурга оба вратаря, выигрывавшие Кубок Стенли в качестве стартёра. Вот кто-то из пары МАФ М.Мюррей будет основным у Вегаса.
07:28
inspire
хотя это до фонаря, поскольку вратарь под защиту один, то неважно есть запрет на обмен или нет - каждый клуб защитит основного вратаря, или автоматом или принудительно ... из вторых номеров надо выбирать ...
07:23
Весёлый©
ViTTyler ___ За "Илюху-молодчика"! Такъ победим!
07:20
inspire
кто станет первым номером в воротах Вегаса? =============== а у кого из серьезных воротчиков нет запрета на обмены?
07:18
gibson
Вот это номер! Все бегут из КХЛ. И это в год Олимпиады. Теперь ждем решения Дадонова и Ковальчука.
07:14
ViTTyler
Тема, кстати, и в самом деле интересная. Предлагаю к обсуждению - кто станет первым номером в воротах Вегаса?
07:09
inspire
каждый клуб может защитить 8 полевых и вратаря, остальных Вегас может забрать на драфте расширения. ============== это один из вариантов ... также клуб может защищать по позициям - 7 напов, 3 заща и вратарь, игроки у которых есть в контракте пункт о запрете на обмен, автоматом попадают в защищенные
07:03
ViTTyler
fifa_guru ======= интересно правило проведения выбора игрока? клуб предоставляет или Лас-Вегас возьмет кого захочет чтоб влезть в потолок?)))============================================== ЕМНИП, каждый клуб может защитить 8 полевых и вратаря, остальных Вегас может забрать на драфте расширения.
06:54
Весёлый©
Vasek ___ Да уж, нашлась парочка (упоротых). Им бы еще Майки Ричардса в компанию, дилером - Кевина Стивенса (новость ниже), и совсем как по цитате будет: "У нас было 2 мешка травы, ....".
06:53
Xenosag
СЭ мог и подробно расписать процедуру драфата расширения, думаю многим было бы это интересно. Как сам регламент, так и возможные выборы. В чём сложность статью замутить?
06:48
vasiunchik
Вива!!!
06:47
fifa_guru
интересно правило проведения выбора игрока? клуб предоставляет или Лас-Вегас возьмет кого захочет чтоб влезть в потолок?)))
06:45
Vasek
Шипачев - Доктор Гонзо?!=))
06:28