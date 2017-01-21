Шайба Хоссы принесла "Чикаго" победу над "Бостоном"

"Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Бостон". Единственную шайбу в этой встрече забросил Мариан Хосса в третьем периоде. Нападающие "Блэкхокс" Артемий Панарин и Артем Анисимов выходили на лед, но результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Чикаго" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Хосса - 17 (Киро, Хиностроза), 58:34 - 0:1.

Вратари: Раск (59:17) - Дарлинг.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (17+8+5) - 22 (6+8+8).

Наши: - - Анисимов (19:43/2/0), Панарин (22:49/1/0).

Бостон. TD Garden.