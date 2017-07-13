Сергей Гончар - о назначении помощником главного тренера "Питтсбурга": "Для меня это новый вызов"

Россиянин Сергей Гончар подчеркнул, что назначение на должность помощника главного тренера "Питтсбурга" Майка Салливана является новым вызовом в его карьере. Последние два сезона он работал в клубе в качестве тренера по развитию защитников.

- Для меня это новый вызов, но, в принципе, я на эту тему сильно не задумывался, - приводит ТАСС слова Гончара. - Сказал бы, что для меня это следующая ступень развития как для тренера, для моих человеческих качеств, а также для моего опыта. Это новый этап, который поможет мне стать лучше в данном направлении.

Гончар выступал в НХЛ с 1995 по 2015 год, играя за "Вашингтон", "Бостон", "Питтсбург", "Оттаву", "Даллас" и "Монреаль". Он является самым результативным российским защитником в НХЛ, на его счету 811 очков (220+591) в 1301 матче регулярных чемпионатов. В 2009 году Гончар стал обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока, а в 2016 и 2017 годах - в качестве тренера.