Сергей Бобровский: "Овечкин очень опасен, о нем всегда надо помнить"

Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отметил, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин всегда ищет момент для броска. По словам голкипера, о нем нужно всегда помнить и не терять позицию в воротах.

– Интереснее ли справляться с бросками Овечкина? Да, он очень опасен, – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ. – Это один из тех игроков, о котором всегда надо помнить, когда он на льду. Важно не терять позицию в воротах, потому что он всегда ищет момент для броска.



Нестабильность октября? Сезон – это марафон. Главное, набирать очки и выходить в плей-офф. А там уже биться за Кубок Стэнли. Каждая игра важна. В конце марта, когда начнётся битва за баллы, одно-два очка будут определять судьбу команд. Хочется обрести стабильность и чаще давать своей команде шанс на победу.