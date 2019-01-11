"Сент-Луис" переиграл "Монреаль", Тарасенко сделал голевую передачу

"Сент-Луис" на своем льду обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). В составе победителей голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Монреаль" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Томас - 5 (бол., О`Райлли, Тарасенко), 1:56 - 1:0. Сундквист - 8 (мен., О`Райлли, Гуннарссон), 16:24 - 2:0. Боумистер - 2 (Фаббри, Перрон), 26:04 - 3:0. Галлахер - 17 (бол., Котканиеми, Питри), 29:02 - 3:1. Блэй - 1 (Сундквист, Пьетранджело), 49:19 - 4:1.

Вратари: Биннингтон - Прайс.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 30 (9+10+11) - 29 (10+8+11).

Наши: Барбашев (13.52/0/0), Тарасенко (18.27/3/0) - -.

11 января. Сент-Луис. Enterprise Center.