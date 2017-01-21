Седин, набравший 1000-е очко, признан первой звездой дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Ванкувера" Хенрик Седин, забросивший одну шайбу в матче с "Флоридой" (2:1). 36-летний швед стал 85-м игроком, достигшим отметки в 1000 очков в НХЛ, первым – в истории своего клуба и четвертым – среди шведов.

Второй звездой дня стал голкипер "Чикаго" Скотт Дарлинг, отразивший все 30 бросков по своим воротам в поединке с "Бостоном" (1:0), а замкнул тройку лучших игроков дня нападающий "Монреаля" Алекс Гальченюк, записавший на свой счет 1 гол и 2 голевые передачи во встрече с "Нью-Джерси" (3:1). Примечателен тот факт, что кроме 22-летнего американца во всех трех шайбах своей команды поучаствовал и россиянин Александр Радулов (3 голевые передачи).