Рэй Шеро: "Кого выбирать под первым номером? "Нью-Джерси" об этом даже не думал"

Гененальный менеджер "Нью-Джерси" Рэй Шеро заявил, что для его клуба победа в драфт-лотерее даст шанс "Дьяволам" на победы в будущем. Напомним, что ночью в НХЛ состоялась лотерея, определяющая очередность выбора на драфте-2017. Победителем стал "Нью-Джерси". Примечательно, что "Дэвилз" впервые будет выбирать игрока на драфте под первым номером.

– Это просто удивительно, – цитирует The Score Шеро. – Для такой франшизы, как наша, это то, что нужно. "Дьяволы" ничего не выигрывали в последнее время, так что это наш шанс. Нолан Патрик или Нико Хишер? Я об этом даже никогда не думал. Но теперь мы будет размышлять о выборе одного из этих парней.

"Нью-Джерси" выиграл право первого выбора на драфте НХЛ-2017