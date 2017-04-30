"Нью-Джерси" выиграл право первого выбора на драфте НХЛ-2017

В НХЛ состоялась лотерея, определяющая очередность выбора на драфте-2017, сообщает официальный сайт лиги. Победителем стал "Нью-Джерси". Примечательно, что "Дэвилз" впервые будет выбирать игрока на драфте под первым номером. Право второго выбора получила "Филадельфия", третьего – "Даллас". Драфт НХЛ пройдет 23 и 24 июня в Чикаго.
Полностью порядок выбора на драфте-2017 выглядит следующим образом:
1. "Нью-Джерси"
3. "Даллас"
4. "Колорадо"
5. "Ванкувер"
7. "Аризона"
8. "Баффало"
9. "Детройт"
10. "Флорида"
11. "Лос-Анджелес"
12. "Каролина"
13. "Виннипег"
14. "Тампа-Бэй"
15. "Айлендерс"
The 2017 #NHLDraft Order of Selection. #NHLDraftLottery pic.twitter.com/uZHodB8BkV– NHL (@NHL) 30 апреля 2017 г.