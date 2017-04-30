"Нью-Джерси" выиграл право первого выбора на драфте НХЛ-2017

В НХЛ состоялась лотерея, определяющая очередность выбора на драфте-2017, сообщает официальный сайт лиги. Победителем стал "Нью-Джерси". Примечательно, что "Дэвилз" впервые будет выбирать игрока на драфте под первым номером. Право второго выбора получила "Филадельфия", третьего – "Даллас". Драфт НХЛ пройдет 23 и 24 июня в Чикаго.

Полностью порядок выбора на драфте-2017 выглядит следующим образом:

1. "Нью-Джерси"

2. "Филадельфия"

3. "Даллас"

4. "Колорадо"

5. "Ванкувер"

6. "Вегас Голден Найтс"

7. "Аризона"

8. "Баффало"

9. "Детройт"

10. "Флорида"

11. "Лос-Анджелес"

12. "Каролина"

13. "Виннипег"

14. "Тампа-Бэй"

15. "Айлендерс"