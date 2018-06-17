Помощник генменеджера "Оттавы" обвиняется в домогательствах

"Оттава" приостановила работу помощника генерального менеджера команды Рэнди Ли после обвинений в домогательствах, сообщает официальный сайт клуба. Ли обвинен в домогательствах второй степени по отношению к 19-летнему водителю из Баффало. Отмечается, что инцидент произошел перед драфт-тестами в Баффало две недели назад. Суд назначен на 6 июля.

– Наша команда всегда будет работать с тренерским штабом, игроками и сотрудниками с самыми высокими стандартах поведения, – говорится в заявлении генменеджера клуба Пьера Дориона. – Преследования в любой форме – это неприемлемо. Не важно, происходит это внутри работы или вне ее. Последние две недели мы провели, внимательно слушая и консультируясь с нашими специалистами, фанатской базой и партнерами, чтобы решить этот вопрос. Мы работали с властями Баффало, а также адвокатом Рэнди Ли, чтобы гарантировать, что он получил надлежащий судебный процесс, на который имеет право. До сих пор "Сенаторз" никогда не были осведомлены о жалобах на Рэнди, будь то до или во время его 23-летней работы в клубе. Ему должно быть позволено рассматривать обвинения в суде.

Также Дорион отметил, что до даты проведения суда, 6 июля, работа Ли в клубе будет приостановлена.