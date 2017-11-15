Передача Куликова помогла "Виннипегу" победить "Аризону"

"Виннипег" победил "Аризону" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Койотс" потерпели четвертое поражение кряду и 18-е из 20 проведенных матчей в сезоне.

В составе победителей два (1+1) очка набрал Адам Лаури. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл 18 минут, за которые сделал результативную передачу, нанес один бросок по воротам и заработал показатель полезности "+2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Аризона" – 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Копп – 3 (КУЛИКОВ, Лаури), 15:30 – 1:0. Армиа – 3 (Элерс, Моррисси), 21:43 – 2:0. Литтл – 2, 25:08 – 3:0. Лаури – 2 (Майерс), 32:39 – 4:0. Голигоски – 2 (Ридер), 45:21 – 4:1.

Вратари: Хеллебайк – Раанта (Уэджвуд, 25:08).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 30 (9+15+6) – 34 (13+16+5).

Наши: Куликов (18:08/1/+2) – -.

15 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.