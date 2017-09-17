Передача Голдобина помогла "Ванкуверу" обыграть "Лос-Анджелес"

"Ванкувер" одержал победу над "Лос-Анджелесом" в пресезонном матче НХЛ - 4:3 в овертайме. Победу "Кэнакс" принесла шайба 20-летнего нападающего Брока Бузера.

В составе гостей 10 минут 14 секунд провел российский форвард Николай Голдобин, который отметился результативной передачей. Также на лед выходили нападающий Александр Бурмистров и защитник Андрей Педан.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Лос-Анджелес" - "Ванкувер" - 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Наши: - - Педан (12:54/0/0), Бурмистров (21:56/0/1), Голдобин (10:14/0/-2).