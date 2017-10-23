Панарин ответил Кучерову, какой костюм наденет на Хэллоуин

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров поинтересовался у своих читателей в Твиттере, какой костюм они наденут на предстоящий Хэллоуин. Сам лидер "Молний" выложил фотографию с подругой в костюме пилота.

Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин прикрепил к его сообщению смайлик "Хлеба". Напомним, что в США россиянина так называют из-за популярной пекарни Panera Bread.