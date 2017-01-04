11:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин сравнялся с Айзерманом по числу победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обошел Сергея Федорова по числу победных шайб в регулярном чемпионате НХЛ. В матче с "Торонто" (6:5 ОТ) в овертайме Овечкин забил 94-й победный гол в карьере в регулярном сезоне лиги. На счету Федорова 93 таких шайбы. Таким образом, Овечкин сравнялся с канадцем Стивеном Айзерманом по этому показателю, который занимает десятое место в общем рейтинге за всю историю НХЛ. Лидером остается форвард "Флориды" Яромир Ягр со 133 победными шайбами.

Отметим, что по числу голов в овертаймах Овечкин сравнялся с Ягром – у обоих лидеров этого рейтинга по 19 шайб.

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Материалы REN-TV

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