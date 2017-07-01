Онлайн с Еронко по открытию рынка НХЛ - прямо сейчас

В 23.10 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети ВКонтакте начался прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея Игорем ЕРОНКО. Он ответит на вопросы читателей по открытию рынка свободных агентов в НХЛ.
В 23.10 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети ВКонтакте начался прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея Игорем ЕРОНКО. Он ответит на вопросы читателей по открытию рынка свободных агентов в НХЛ.
spetrov
Отлично! Спасибо.
23:22
spetrov
...И почему в VK, а не на youtube, как всегда? Одни вопросы.
23:12
spetrov
Ребята, уважаемые, уже опять двенадцатый час, гостя нет? Где там на VK искать онлайн? То ли начался, найти не могу, то ли нет.
23:08