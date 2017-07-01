23:20 | Хоккей — НХЛ

Онлайн с Еронко по открытию рынка НХЛ - прямо сейчас

3

В 23.10 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети ВКонтакте начался прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея Игорем ЕРОНКО. Он ответит на вопросы читателей по открытию рынка свободных агентов в НХЛ.

НХЛ. Рынок открывается. LIVE!

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Отлично! Спасибо.

23:22

spetrov

...И почему в VK, а не на youtube, как всегда? Одни вопросы.

23:12

spetrov

Ребята, уважаемые, уже опять двенадцатый час, гостя нет? Где там на VK искать онлайн? То ли начался, найти не могу, то ли нет.

23:08