Онлайн с Еронко по открытию рынка НХЛ - прямо сейчас

В 23.10 по московскому времени в официальной группе "СЭ" в социальной сети ВКонтакте начался прямой эфир с корреспондентом отдела хоккея Игорем ЕРОНКО. Он ответит на вопросы читателей по открытию рынка свободных агентов в НХЛ.

НХЛ. Рынок открывается. LIVE!