Ондржей Палат: "Вся команда хорошо сыграла сегодня"

Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат похвалил свою команду после победы над "Бостоном" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:1). Также он отметил, что "Лайтнинг" сделал выводы после первой встречи.

- Я просто счастлив, что шайба оказалась в сетке, но я думаю, что вся команда хорошо сыграла сегодня, - цитирует пресс-служба клуба Палата. - Мы просмотрели несколько видеороликов после первой игры. У нас были некоторые проблемы в защите, а теперь мы лучше поддерживаем друг друга.