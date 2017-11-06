Обмен Дюшена отправит Каменева в "Колорадо". Подробности сделки

Инсайдеры НХЛ в социальных сетях сообщают, что в ближайшие часы нападающий "Колорадо" Мэтт Дюшен будет обменен в "Оттаву".

После этого форвард "Сенаторз" Кайл Террис отправится в "Нэшвилл", а в "Эвеланш" отправятся нападающие Владислав Каменев и Шейн Боуэрс, защитник Самюэль Джирар и голкипер Эндрю Хэммонд. Также клуб получит второй выбор на драфте от "Нэшвилла", первый и третий пик от "Оттавы".

Напомним, что Дюшен отправился в раздевалку по ходу игры с "Айлендерс" в самом начале первого периода. Канадец выступал за "Эвеланш" с 2009 года, провел в составе команды 585 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и записал на свой счет 428 (178+250) очков.