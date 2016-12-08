Никита Зайцев: "Я серьезно готовился к переезду в НХЛ и даже не думал вернуться"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев подчеркнул, что доволен игрой команды в регулярном чемпионате. 25-летний россиянин дебютировал в НХЛ в этом сезоне и на данный момент провел 25 матчей, отметившись 9 передачами.

- Честно говоря, я не так хорошо знаю, как именно играл "Торонто" в прошлом сезоне, - приводит официальный сайт НХЛ слова Зайцева. - Но соглашусь, что в этом году матчи с нашим участием часто получаются яркими. У нас молодая команда, составленная из талантливых хоккеистов, высоко выбранных на драфте. Они все являются техничными ребятами, умеют обращаться с шайбой, поэтому все логично.

Несмотря на то, что я приехал в лигу уже в зрелом возрасте, все равно необходимо привыкать к новым условиям. Многие российские защитники здесь так и не смогли заиграть, что-то не получилось, и они вернулись в КХЛ. Поэтому я очень серьезно готовился к переезду в Северную Америку, даже не думал о том, чтобы возвращаться обратно.

Когда ты только приходишь в новую команду, то сначала не понимаешь, о чем все говорят. Сейчас я понимаю абсолютно все, больше с этим никаких проблем. С тех пор, как мы общались с вами в прошлый раз, в глобальном смысле не произошло серьезных изменений. Мне по-прежнему очень нравится играть в НХЛ. Могу только сказать, что увереннее чувствую себя с каждой игрой.